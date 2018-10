Data bezoekers Tomorrowland 2014 op straat na lek bij organisator

Tomorrowland, ook populair bij veel Nederlanders, werd afgelopen week benaderd door zijn leverancier Paylogic. Die had een ongebruikelijke activiteit vastgesteld op een verouderd subsysteem. Na een uitgebreide analyse bleek er nog een oud scanbestand van Tomorrowland 2014 op die server te staan. Het werd meteen offline gehaald. Paylogic zegt het voorval te betreuren.



Bij de digitale inbraak zouden de persoonlijke gegevens gestolen zijn van bezoekers die het bekende dancefestival bezochten in 2014. ,,Het bestand in kwestie bevat enkel de naam, het e-mailadres, het geslacht, de leeftijd en postcode, dus geen betaalgegevens, wachtwoorden of adressen”, benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen van de organisatie van het festival in Boom bij Antwerpen.



De festivalorganisatie geeft aan dat het de autoriteit Gegevensbescherming op de hoogte gebracht heeft en dat Peylogic is gevraagd grondig onderzoek te doen naar zijn procedures, om een nieuw incident in de toekomst te vermijden. Paylogic betreurt het voorval. ,,Wij hebben actie ondernomen om de aanwezigheid van verdere oude scanbestanden uit te sluiten. Dit incident raakt alleen Tomorrowland 2014 en niet onze andere klanten.”



De organisatie waarschuwt om extra voorzichtig te zijn met e-mails voor ticketsales en promoties die niet van de officiële kanalen komen. ,,We zijn op dit moment niet op de hoogte van kwaadwillig gebruik van het gegevensbestand, maar vragen waakzaam te zijn bij het ontvangen van e-mails over kaartverkoop, promoties of andere geadresseerden die niet afkomstig zijn van officiële Paylogic- of Tomorrowland-communicatiekanalen", aldus Wilmsen.