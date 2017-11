Belg speelt na drie jaar en 2000 levels Candy Crush uit

Een fervent gamer was hij niet. ,,Maar toen ik Candy Crush drie jaar geleden voor het eerst uitprobeerde, was ik meteen verkocht.''

Drie jaar lang moest alles wijken voor Candy Crush. ,,Ik stond op, las het nieuws online en begon Candy Crush te spelen'', vertelt Romuald. Toch houdt hij vol dat hij nooit verslaafd is geweest aan het spelletje. ,,Ik speelde enkel in mijn vrije tijd wanneer ik echt niks anders te doen had. Sommige mensen scrollen urenlang op Facebook, ik speelde Candy Crush. Het heeft me er nooit van weerhouden om andere dingen te doen.''

Sociale omgeving

Zijn vrienden zijn blij dat het spel eindelijk uitgespeeld is. ,,Het is wel zo dat mijn sociale omgeving vond dat ik veel op mijn mobieltje zat'', zegt Romuald. ,,Ik zat in mijn woonkamer en elke dag wachtten me vijftien nieuwe levels om uit te spelen. Maar een keer kreeg ik een bericht dat het spel compleet uitgespeeld was. Ik voelde me blij en teleurgesteld tegelijk.''