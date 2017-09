Apple Event: iPhone X duurder dan verwacht, weinig verrassingen

Apple’s jubileum-iPhone werd door ceo Tim Cook aangekondigd met Steve Jobs’ legendarische woorden ‘One More Thing’, nog één ding. Maar waar dat bij Jobs doorgaans ook echt iets nieuws betekende, was dat hier niet het geval. Vrijwel alle nieuwe snufjes waren al vooraf uitgelekt.



Alleen een speciale oplaadmat kwam onverwacht voor de toehoorders in het gloednieuwe Steve Jobs Theater in Cupertino. Voor het eerst hield Apple het evenement op het nieuwe UFO-achtige hoofdkwartier. De iPhone X blijkt zelfs nog duurder dan gedacht. Waar Amerikanen ‘slechts’ 999 dollar hoeven te betalen, kost het nieuwe vlaggenschip hier liefst 1159 euro. En dat is de ‘basisversie’.

Geen home button

Meest opvallende verandering van de iPhone X is het totaal vernieuwde uiterlijk. Het scherm loopt van rand tot rand, de home button is verdwenen. De achterkant bestaat geheel uit glas, waardoor het toestel ook draadloos op te laden valt.



Hoewel de processor en de camera weer sterk verbeterd zijn en het toestel voor het eerst een OLED-scherm kent, gaat het vooral om wat er met die betere hardware gedaan kan worden. Zo is de iPhone X via gezichtsherkenning te openen. Ook toonde Apple speciale emoji-dieren die live precies nadoen en zeggen wat de gebruiker wil. Zo kan een felicitatie worden opgenomen en verstuurd. Verder wil Apple met al die extra rekenkracht werk maken van ‘augmented reality’. Hoewel Google’s poging daartoe – de Glass – faalde en Microsofts Hololens nog geen massapubliek heeft gewonnen, verwacht het technologiebedrijf er veel van. Binnenkort volgen allerlei apps, vanavond werd een speciale game getoond.

iPhone 8

Naast de iPhone X presenteerde Apple ook de iPhone 8 en 8 Plus. Deze iPhones zijn de opvolgers van de iPhone 7 en 7 Plus en zien er vrijwel hetzelfde uit. Wel is de achterkant ook van glas en zijn ze eveneens draadloos oplaadbaar. De startprijs van de iPhone 8 is 809 euro, de 8 Plus is vanaf 919 euro te koop. De toestellen zijn vrijdag al te bestellen en liggen volgende week al in de winkel.



Behalve de nieuwe iPhones lanceerde Apple ook nieuwe versies van zijn slimme horloge en van zijn tv-kastje, Apple TV. Zo krijgt de Apple Watch na drie jaar eindelijk een losse mobiele verbinding. Daardoor is het horloge nu geheel los van een iPhone te gebruiken. Opmerkelijk is dat er een elektronische simkaart in zit. Telefoonfabrikanten willen dat ook al lang in smartphones, maar providers zijn daar tegen. Met een elektronische simkaart is wisselen van provider immers nog gemakkelijker. Voor een klein horloge is het de beste oplossing, zelfs de kleine nanosimkaarten van nu nemen te veel ruimte in.

4K

Apple TV, Apple’s eigen tv-kastje kan voortaan ook in 4K-formaat streamen, het beste beeldformaat op de markt. 4K biedt vier maal zoveel pixels als de huidige HD-schermen.



Overigens loopt de Apple TV recent niet goed meer. De verkopen kelderen zei Luca Maestri, Apple’s financiële baas afgelopen januari in een interview met de Financial Times. In de VS heeft het bedrijf last van goedkopere services van Roku, maar ook Google’s Chromecast.