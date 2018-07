Acht miljoen dollar prijzengeld bij Fortnite-toernooi

Het toernooi begint dit weekend en zal acht weken gaan duren. Niet iedereen maakt kans op de hoofdprijs. Alleen hooggeplaatste spelers en beroemde Fortnite-spelers hebben toegang tot het toernooi gekregen van de ontwikkelaar van de game.

In de beginfase van het toernooi zullen duo's het tegen elkaar op moeten nemen. Hier zal gelijk 250.000 dollar te verdienen zijn. Hoe de regels er in latere fases van het evenement uit zullen zien is nog niet zeker: op z'n minst opmerkelijk is dat volgens ontwikkelaar Epic Games de regels nog kunnen veranderen. Zo is niet uitgesloten dat er later in het toernooi bijvoorbeeld nog meerdere spelers toestemming krijgen om mee te spelen.

Populariteit

Fortnite is een van de populairste online games van het moment. Spelers worden samen op een eiland gedropt. Vervolgens barst de strijd los, totdat er nog maar een iemand over blijft. De game is weliswaar een schietspel, maar het is minder bloederig en het ziet er uit als een tekenfilm, waardoor het ook veel jongere kinderen aanspreekt. Het spel is gratis, wat ook bijdraagt aan de populariteit.

Het succes van Fortnite is geen grote verrassing. Het spel heeft het concept van een ander populair spel, PlayerUnknown's Battlegrounds, enigszins gekopieerd en uitgebreid met elementen als bouwen. Ook in dit spel zitten 100 spelers op één eiland, en de speler die als laatste overblijft is de winnaar.

Honderd miljoen

Epic Games hoopt op een nog grotere prijzenpot dit jaar. Ze hopen in totaal honderd miljoen aan prijzengeld beschikbaar te stellen voor Fortnite-spelers.