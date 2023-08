‘Zonnestraaltje van me, zullen we zonnepanelen kopen?’

columnMien en Kees zitten aan de keukentafel. ,,Vrouw, wat zullen we met ons spaargeld doen?” ,,Ik zou zo graag een mooie reis maken als we over een paar jaar met pensioen gaan, lieverd.” Kees: ,,Al mijn collega's hebben zonnepanelen. Misschien moeten wij dat ook doen."