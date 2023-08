Zoeken naar zwammen in het Sloveense bos

DE BOSWACHTERVer weg in het bos klinkt de rauwe kreet van een raaf. Roerloos priemen de toppen van de sparren in de blauwe lucht. Vlakbij klinkt het vriendelijk gekabbel van een klein stroompje, maar diep beneden in het dal raast de rivier nog steeds met fors geweld stroomafwaarts.

Met dit prachtige windstille weer kun je je nauwelijks voorstellen dat er in delen van dit land overstromingen zijn. Dat was zaterdag wel anders. De regen gutste al dagen tomeloos neer uit de loodgrijze lucht en de rivier die we over moesten om onze berg te bereiken was een razende, bruin kolkende stroom die alles meesleurde wat hij tegen kwam.

Grega, onze verhuurder, had na wat uitleg over de blokhut met een diepe zucht verteld over de vloed aan water die de Sloveense rivierdalen teisterde. ,,Schnapps?” was zijn vraag. Elk jaar maakte hij zelf 60 liter appel-schnapps, alleen voor eigen gebruik. Heerlijk spul was dat.

Geritsel in het bos

De perculator op het vuur begint nu zachtjes te sissen, verse koffie! Maar mijn aandacht wordt getrokken door geritsel in het bos. Het is al aardig schemerig, dus het wild komt in de benen. Er zitten herten en zwijnen, maar ook wolven en beren. Gespannen tuur ik tussen de donkere stammen tegen de berghelling.

Er verschijnt geen beer maar een oud Sloveens dametje met een blauw mutsje op haar hagelwitte haar en een lange stok waar ze op leunt. In haar andere hand een stevig mes en om haar nek een tas waar een flinke voorraad paddenstoelen in zit. ,,Nu moet je ze zoeken”, legt ze even later uit, ,,na de regen.”

Ik verdwaal niet, jochie, ook niet in het donker Sloveense paddenstoelenzoekster

Twee kilo mag je per persoon plukken in dit land, waar je maar wilt. Tja, da’s andere koek dan in onze druk bezochte, kleine bossen. Als ik toch een beetje bezorgd vraag of ze nog wel voor het donker de weg naar huis vindt, grijnst ze enkele resterende tanden bloot. ,,Ik verdwaal hier niet jochie, ook niet in het donker.”

En al speurend naar de zwammen verdwijnt ze weer in het uitgestrekte Sloveense woud.

Erik de Jonge, boswachter Brabants Landschap