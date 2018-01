Zodat zij niet in de vergetelheid raken.

COLUMN "Dode lichamen, aangespoeld en verstijfd in alle mogelijke standen... Met hun handen omhoog, omdat ze urenlang tevergeefs aan een dakgoot hebben gehangen. Ze pasten niet in de kist, dus moesten hun ledematen worden gebroken. Toen ik dat zag, ging ik van mijn houtje."

Jan van Oosterhout (75) uit Breda vertelde niet eerder over de Watersnoodramp. Over wat hij daar trof, over wat hij voelde. Want ja, het leven gaat door. Toch doet hij het nu wel, in de bijlage die zaterdag in de krant zat. Want het mag niet worden vergeten.

Bredanaar Jan is niet de enige die er nu na al die jaren pas over spreekt. Zijn naamgenoot uit Lepelstraat begroef als 10-jarige samen met de pastoor veertien slachtoffers, onder wie kinderen die hij van de basisschool kende. Maar erover praten? Dat deed niemand. Zelfs de pastoor niet.

Ook de 98-jarige Jacoba - Koosje - Koetsenruyter-Lambregts zweeg over het verlies van haar twee kinderen. ,,Ik heb het gered door vooruit te kijken."

Getuigenissen

Het is de tijd. De tijd trekt mensen over de streep om na al die jaren toch hun verhaal te doen. Zo merkten we na onze oproep om getuigenissen van de Watersnoodramp. Ruim honderd lezers reageerden. Met stuk voor stuk aangrijpende verhalen die nu verteld moesten worden. Want kan het over vijf jaar nog wel?

Onze verslaggever Ine Cup sprak met vijftig van hen. Een prachtige, maar tegelijkertijd taaie klus. Want de gesprekken zijn niet zonder emotie. Ine vond het moeilijk om uit al die verhalen een keuze te maken voor deze bijlage. ,,Je hebt het gevoel dat je mensen tekort doet door hun verhaal niet volledig op te tekenen", vertelde ze me. Ik kan me dat goed voorstellen. Het kostte veel ooggetuigen moeite om te vertellen wat ze hadden meegemaakt. Je wilt dan het liefste iedereen apart eren met een paginagroot verhaal.

Ramp

Ine vertelde me dat ze nu pas echt weet hoe groot de ramp is geweest. Gedetailleerde verhalen van ooggetuigen brengen de geschiedenis tot leven. Een stuk historie dat aan de ene kant steeds verder wegzakt, maar aan de andere kant nog altijd invloed heeft op het leven in onze regio. De sluimerende angst voor harde wind en hoog water, het stille verdriet van familieleden. De storm van afgelopen week haalde oude wonden open.

Mijn collega Sanne Schelfaut opperde een tijd geleden dat dit lustrum hét moment was om stil te staan bij de Watersnoodramp. Want nu kunnen Jan en Jacoba het nog uit eerste hand vertellen. Uit haar initiatief en het werk van vele collega's ontstond een speciale bijlage die zaterdag in de krant zat. Ik ben dankbaar dat wij de getuigenissen van Jan, Jacoba en al die anderen een plek mogen geven in de krant en op bndestem.nl/ watersnood

Zodat zij niet in de vergetelheid raken.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur

