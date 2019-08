Zo gaat het eraan toe bij de klachtenlijn van Pabo

Van de hoofdredactie Bij een uitslag van 90 procent versus 10 procent was de stelling te voorspel­baar, een inkopper­tje

4 augustus Met een kantoorpand midden in de stad lopen er soms lezers binnen. Om gehoord te worden, of om ons te voeden. Zo ook afgelopen week. Vanwege een niet goed werkende airco, stond een deur van ons kantoor in Breda open, waardoor een betrokken lezer 's ochtends binnen stapte. Hij had een envelop in de hand en zocht de redactie. In de envelop zat een handgeschreven briefje. Daarop stond een stelling die de trouwe lezer graag wilde terugzien in onze krant.