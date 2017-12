Zeven van de acht partijen eindigen in een pijnlijke knock-out

De tv braakt een onverdraaglijke hoeveelheid ikkigheid

1 december Ik heb de hoofdrol. Elke avond. Je kunt de tv niet aan zetten of je ziet mij. Ik praat bij Humberto, Pauw of Boulevard over mijn nieuwste show, mijn nieuwe kledinglijn of hoe leuk mijn kinderen zijn. Ik bespreek de gekkigheid van de sterrenfeestjes, en wat de bakker gisteren zei.