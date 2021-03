Zelfs over het doorgeven van de meterstand kwam de vraag: hoe vond u het?

COLUMN Doodver­moei­end: Rutte die maar blééf herhalen hoe fris en fruitig hij is

17 maart Hèhè, die verkiezingen zijn weer bijna achter de rug. En hoewel de uitslag nog niet bekend is als ik dit schrijf, zal Mark Rutte wel de grootste zijn gebleven. Zou hij er dan eindelijk over ophouden hoe fris hij nog steeds is?