Wordt carnaval binnenkort ook ‘pin only’?

'Exposure' maakt het zo mooi om voor BN DeStem te werken

17 februari Regelmatig krijgen wij vragen binnen van lezers die een originele foto willen hebben die bij ons in de krant en op de website heeft gestaan. In het verleden hadden wij eigen fotografen in dienst. Dat is echter uit vervlogen tijden. Het merendeel van de foto's in het regionale gedeelte van onze krant en site is afkomstig van Pix4Profs, een fotobureau en uitgeverij uit Dongen.