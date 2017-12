Winterwatjesland kachelt in de pauze al massaal naar huis

Column De bling bling-gekte die Kerstmis heet, begon maanden geleden al

9 december Sinterklaas was de Bergse haven nog niet uit of we lagen al bedolven onder kerstgroen en vette kalkoenen. Wat zeg ik? De bling bling-gekte die Kerstmis heet, begon maanden geleden al met de opbouw van de 'mooiste kerstshow' in het hele land, gewoon bij ons aan de Halsterseweg.