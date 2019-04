Willy, ouwe gabber, mag ik ook vrij op mijn verjaardag?

van de hoofdredactie Ruttes trollen

20 april “De grote paradox van onze tijd is dat het in de overload aan informatie, aan meningen en meninkjes, steeds moeilijker wordt feiten en fictie uit elkaar te houden. Dat is iets waar zowel journalisten als politici zich zorgen over moeten maken. Want het nepnieuws en de internettrollen zijn echt onder ons en dat is niet iets om licht over te denken. Als een feit ook maar een mening wordt, zijn het publieke debat en de democratische rechtsstaat het eerste slachtoffer.’’