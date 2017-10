Misschien zijn de opnamen ’s ochtends in Huize Avondrood, vervangt hij de rode stoelen door rollators en komen zijn artiesten met een glamoureuze traplift naar beneden. Wellicht hebben de juryleden hun knop aan een koordje om de nek en is er een met ­hekwerk aangepast podium voor scootmobielende rockers uit de jaren zestig. Zo bekeken wordt het wellicht nog leuk. Omroep Max eat your heart out. Voor de presentatie trekken we Hennie Huisman (66) en Willeke Alberti (72) omhoog en in de jury compenseren we de altoos om aandacht grienende Pierre Kartner (82) en Corry Konings (66) met Barry Hay (69) en een fles rum. Wat er uit het land aan talent tevoorschijn komt voor The Voice Seniel is even afwachten. Wij vrezen een buslading van het niveau Piet Prostaat en de Tena Lady’s, maar John de Mol heeft ongetwijfeld nog wat voormalige coryfeeën in een oude doos om dat niveau tussendoor wat op te krikken. Als Mick Jagger kan doen alsof ie Frans Bauer is, kan Rob de Nijs (74) suggereren dat ie David Bowie bijbeent.