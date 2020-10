Wie voorlezen als corvee ziet, moet niet klagen over ongeletterde kinderen

van de hoofdredactie We moeten een marathon lopen waarvoor we niet allemaal even goed getraind zijn

23 augustus Het valt me tegen, zegt een collega me als we elkaar kort spreken over het weer opstarten na de vakantie. We raken aan de praat en herkennen wat veel meer mensen lijken te herkennen, niet alleen bij ons op kantoor: vóór de vakantie was er perspectief. Iedereen keek - misschien tegen beter weten in - uit naar 1 september.