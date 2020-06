Wie over Brabant pist, kan spetters terug verwachten

Wilders riep in 2014, op een beroemd geworden verkiezingsavond: ‘Willen we meer of minder Marokkanen?’ Toen daarover de pleuris uitbrak, zei de PVV-leider dat hij daarmee alleen criminele Marokkanen had bedoeld. Tss, dat snapten we toch allemaal wel? Het doel was bereikt, de provocatie was gehoord.