Wie is nou de Gekke Henkie van het weekend?

Daardoor kom je als man niet in gewetensnood. Of toch. Moet je er iets van zeggen? Vooral op de argumentatie van 'Kan best toch?' Blijkbaar sluipt bij velen in deze periode het zogenaamde Gekke-Henkie-syndroom naar binnen. Houd je je aan alle regels om niet alleen jezelf maar vooral ook de medemens te beschermen tegen het virus, dan zie je om je heen hoe anderen de regels vooral voor zichzelf versoepelen.

Ben je dan Gekke Henkie? Of ben je een zeurpiet? Zo ook met de drang om competitief te sporten. Alle virtuele pogingen komen qua beleving niet verder dan het niveau cafésport. Ook de zaterdag opgestarte Duitse voetbalcompetitie. Gründlich aangepakt. Alle clubs in quarantaine, per team in drie bussen naar het lege stadion en omkleden in meerdere kleedkamers, ontsmette ballen en reservespelers met mondkapjes op ruime afstand van elkaar. Maar eenmaal op het veld rolt iedereen als vanouds over elkaar, worden scheidsrechters van dichtbij voor rot gescholden en lappen velen de niet-aanraken-na-het-scoren-regel aan hun laars. Denken ze dat wij thuis voor de buis Gekke Henkie zijn? Dat hier het gevoel overheerst dat niet de liefde voor de sport, maar een drammerige zucht naar geld en macht de reden is dat de bal weer rolt. Of mag je er niks van zeggen omdat voetbal heilig is?