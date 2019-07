Wie gaat er nou voetballen met lippenstift?

Negen redenen waarom Breda het Songfesti­val wél zou moeten organise­ren

2 juli Als we het hebben over ‘ons Corry’, bedoelen we in deze contreien meestal Corry Konings. Maar we hebben natuurlijk nóg een Corry gehad. Corry Brokken (1932-2016), van de Halstraat in Breda.