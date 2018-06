Wie 'Burgemeester Baco' nu nóg ziet als een politiek spelletje, heeft er echt niets van geleerd

Bzzzzz.... tijd voor hotelka­mers in je achtertuin!

28 juni Het einde van de maandenlange verbouwing nadert. In de laatste fase wordt ons terras door een kundige stratenmaker onder handen genomen. Wat zijn we blij met het resultaat van zijn werk. Maar in no time zorgt de inrichting van onze tuin voor een stevige discussie tussen vriendlief en mij.