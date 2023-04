Welk barbaars gerecht bevat nou drie complete bollen knoflook?

COLUMN Alleen Feyenoord heeft het kennelijk begrepen

Een keurig in het oranje uitgedoste heer kwam vrijdagavond in beeld na afloop van Frankrijk-Nederland. Zijn kijk op de afgang in Parijs maakte alle andere nabeschouwingen op het duel overbodig. ‘Heb ik hiervoor een duur treinkaartje betaald?’ Naast een volgens hem even prijzig ticket en hotelkamer.