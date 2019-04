van de hoofdredactieHet is 8 uur. Mijn zoontje Joris is nog niet thuis. Het wordt donker. Mijn hart begint een hoger ritme te slaan. Waar blijft ie? Maar ja, je zit in groep 8 en vergeet de tijd. Ook ik ben jong geweest. En eigenwijs.

Kwart over 8. Ik stap op mijn fiets richting het trapveldje. Altijd de eerste plek om onze rechtsbuiten te gaan zoeken. Niemand. Ik fiets verdwaald rond. Mijn hart bonkt als een pneumatische hamer tegen mijn borstkas. Dan gaat mijn mobiel. Mijn vriendin. ,,Hij is thuis hoor.” Pfff... ,,Hoi pap, waar was je?”

Klamme handen

Welke ouder vreest niet een keer heel even voor het ergste als de blessuretijd allang is verstreken. Zelfs als die kleine al groot is en op stap gaat. Zoals Evelien, het nichtje van mijn vriendin. Reed vader Rob weer met klamme handen het hele dorp door. Midden in de nacht.

Maar terwijl Papa Paniek dolende zweetrondjes aflegde, lag zijn donderstraal in bed! Dochterlief was stilletjes via de regenpijp het dak opgeklommen. Raam open, kamer in. Ze sliep. Of deed alsof. Broertje Eric zat in het complot. Die had het raam op een kier gezet.

Zowel het verhaal van Joris als Evelien heeft krant noch website gehaald. Hun uitstapjes liepen goed af. We plaatsen wel steeds vaker berichten van kinderen die niet thuiskomen. Ouders posten fluks iets op social media. En als het iets langer duurt, komt de politie in actie. Moeten wij zo'n bericht dan stante pede overnemen? Moeten wij – als regionale nieuwsbrenger met een groot bereik – ons netwerk uitrollen om Tessa, Floor, Stan of Chantal te vinden.



Ik twijfel. Wij zijn geen opsporings­instantie, wel brenger van nieuws. Maar de meeste weglopers zijn geen nieuws. Gelukkig maar. 80 procent van de kinderen wordt binnen 48 uur gevonden. Toch plaatsen we. Met foto. Die we online weer verwijderen als het kind wordt gevonden. De naam ook. Laatst publiceerden we op onze site een verhaal over een weggelopen meisje uit Werkendam. Met een foto van het briefje waarop ze had geschreven: ‘Laat me met rust’.

Michael P.

De ouders hingen de complete was van hun dochter in alle geuren en kleuren buiten. Ik begrijp waarom ze hun verhaal vertelden. Er zijn in Nederland vast meer Michael P’s. Dat gevoel. Die angst. Toch hadden we terughoudender moeten zijn. Een kort bericht. Alleen keiharde feiten. Klaar.

Een paar weken eerder lieten we een vader aan het woord over zijn weggelopen dochter. Ze stapt zo bij iedereen in de auto, zei de man. En ze heeft een beperking. Een vriendin van het meisje mailde ons. ‘Het artikel klopt niet helemaal. Ze stapt niet bij Jan en Alleman in en ze heeft ook geen beperking. (...) Ik vind het erg dat ze weggelopen is, maar ik begrijp haar wel (...) Wat is de waarheid als je het van een kant hebt gehoord. Klopt het dan wel?’

Bron

De vriendin heeft gelijk. Eén bron is geen bron. Zelfs niet als het over een weggelopen kind gaat. Hoe verontrust en angstig de ouders op dat moment ook zijn.

Rolf Finders

plaatsvervangend hoofdredacteur