van de hoofdredactieBert Bilnaad, Anno Nime, MCmama, Bromvlieg en Wuppy. Is dit een nieuwe, revolutionaire hiphop-band? De line-up van een tranentrekkersfestival voor C-artiesten? Nee. Dit zijn fakenamen van mensen die in het verleden op onze site, of elders, reageerden op het nieuws. De een genuanceerd, de ander zo kort door de bocht dat crashes onvermijdelijk waren en elke discussie een wedstrijd modder smijten werd.

Vooral als het over asielzoekers of misbruik ging, vervuilden de verwensingen van internethooligans te vaak het beeldscherm met teksten als ‘Ze hadden nooit de grenzen moeten opengooien’, ‘Retour eigen land en tot nooit meer ziens’ en ‘Ballen eraf’.

Delfi-arrest

Zijn wij verantwoordelijk voor de met-gestrekt-been-erin-reacties? In eerste instantie niet, in tweede absoluut wel. We moeten kwetsende, haatdragende reacties verwijderen. En deden dat. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam in 2015 al tot de conclusie dat de aanbieder van het platform ook verantwoordelijk is. Toen werd namelijk de Estse website Delfi (330 artikelen per dag, 10.000 reacties) tot de orde geroepen. Delfi had 20 van de 185 onrechtmatige reacties bij een artikel moeten verwijderen, maar liet dat na. Volgens het Hof was vrijheid van meningsuiting van ondergeschikt belang.

Op 11 juni van dit jaar sloten wij de mogelijkheid tot rechtstreeks reageren op onze website af. Niet omdat we geen interactie meer met de lezer wilden, wel omdat de beerput met ongenuanceerde meningen te ver overstroomde. De ene kwetsende opmerking leidde weer tot heel veel andere. Onze online-redactie had zijn handen vol aan het modereren van alle tekstuele erupties, terwijl we veel liever onze energie in een journalistiek sterke site steken. Conclusie? Sluizen dicht.

Quote Bij een artikel over internet in het buitenge­bied stond zomaar een volkomen mis­plaatste reactie over de islam

Probleem opgelost? Niet dus. Want de Bilnaadjes van deze wereld wijken nu uit naar onze Facebooksites en posten daar zelfs aanstootgevende teksten bij een willekeurig onderwerp. Zo onderschepte een alerte redacteur vorige week bij een artikel over snel internet in het buitengebied van Roosendaal deze reactie: ,,Het probleem is dat ze de islam wel diep willen inbrengen, maar glasvezel niet.” Wij hebben de tekst onmiddellijk verwijderd.

Digitale diarree

Sociale media zijn een vloek en een zegen. Er is meer interactie dan ooit. Dat levert nieuws, tips en discussies op. Maar er is een inktzwarte keerzijde, waardoor veel media de poort massaal op slot gooiden. Is er een weg terug? Ja. Het NRC, dat eind 2015 genoeg had van de digitale diarree, laat sinds kort bij een aantal verhalen op de site weer reacties toe. Alleen voor abonnees en onder naam. De proef is vooralsnog succesvol, omdat deze geregistreerde lezers de discussie niet bruut smoren, maar lekker laten sudderen. Het zou mooi zijn als dit straks bij BN DeStem ook weer kan. Ik ben voor. U?