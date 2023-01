Een veilig 2023! Of is dat vanzelf­spre­kend?

Gelukkig Nieuwjaar of De beste wensen. Zo beginnen we het nieuwe jaar. Ondanks een zinderende griepgolf en andere virussen en bacillen die uit de kerstboom zijn gevallen. Dat negeren we even, hoewel ik zelf dankzij een blaffende hoest al veertien dagen een soort gesprek voer met de oppashond van de buren. Ik versta het niet, maar begrijp het wel, zogezegd.

5 januari