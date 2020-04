van de hoofdredactie'Meneer, kunt u doorgeven dat ik heel blij ben dat jullie nog elke dag een krant maken in deze periode.' Het is een van de telefoontjes met complimenten die ik vorige week nog mocht opnemen en beluisteren. Het was een van de laatste dagen dat we nog met een enkeling op de redactie in Breda vertoefden. Inmiddels maken we de krant volledig vanuit huis.

Om terug te komen op die complimentjes, die krijgen we niet elke dag. Vorige week wel, per telefoon en per mail. Ligt het aan ons? Ik hoop het, maar ik denk het niet. Ik merk het ook op in de supermarkt. We bedanken elkaar als we ruimte maken voor elkaar en we dus even wachten om de 1,5 meter afstand die we momenteel moeten houden, te respecteren. Zelfs als ik geld van mijn ene naar mijn andere rekening moet overmaken om te kunnen pinnen en de wachtenden achter mij daarvoor wat extra geduld op moeten brengen, hoor ik geen enkele wanklank.

Ondergeschikt belang

De maatschappij is tot stilstand gebracht door het coronavirus Covid-19. Het zorgt in vele families voor verschrikkelijk leed, maar het zet ons met zijn allen ook aan het denken. De gejaagdheid en enorme druk om te moeten presteren, waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben, is even van ondergeschikt belang geworden. We waarderen de kleine, fijne dingen van het leven weer. Dat we niet op vakantie kunnen in april of mei zorgt amper voor frustraties. We schieten zelfs niet in de stress van het feit dat het doorgaan van de zomervakantie nog hoogst onzeker is.

Extra puzzelpagina

Dankbaar zijn met kleine dingen en mooie menselijke gebaren, dat lukt ons nu weer. Zoals u het ook fijn vindt dagelijks een papieren krant te kunnen lezen. U pluist de krant dezer dagen van voor tot achter door, en zeker niet alleen voor de journalistieke verhalen. We krijgen ook heel veel waardering over de extra puzzelpagina die we nu dagelijks aanbieden in de krant. Per telefoon, per mail en zelfs tijdens een bezoek aan de plaatselijke supermarkt word ik erop aangesproken. 'Die pagina mag ook na de coronacrisis blijven', is de beknopte samenvatting van al die reacties die we ontvangen.

Huisvriend

'André, je moet niet vergeten dat wij met de krant voor veel mensen een huisvriend zijn', merkt een collega deze week op. En juist in een periode waarin we meer dan ooit op huis aangewezen zijn, is een fijne huisvriend heel waardevol. We doen er de komende periode dus alles aan die huisvriend te blijven. We willen ondanks de coronacrisis elke dag een krant voor u blijven maken. Met voorlopig ook zeker elke dag een extra puzzelpagina. En als u dit dermate waardeert, is dat wat mij betreft zeker iets om in het achterhoofd te houden voor na deze ellendige periode. Laat het gerust weten hoe u daarover denkt, mocht u dat niet al gedaan hebben. En laten we ondertussen aardig voor elkaar blijven. Nu, maar wat mij betreft ook ná deze crisis.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl