We moeten een marathon lopen waarvoor we niet allemaal even goed getraind zijn

van de hoofdredactieHet valt me tegen, zegt een collega me als we elkaar kort spreken over het weer opstarten na de vakantie. We raken aan de praat en herkennen wat veel meer mensen lijken te herkennen, niet alleen bij ons op kantoor: vóór de vakantie was er perspectief. Iedereen keek - misschien tegen beter weten in - uit naar 1 september.

Het ging goed met het indammen van het coronavirus en we zagen uit naar een fijne vakantie. Die missie slaagde ook bij veel collega's, er werd volop genoten, al dan niet tijdens een tripje naar binnen- of buitenland. En met de goede ontwikkelingen van vóór de zomervakantie, rekenden we allemaal op fijn perspectief erna: langzaam (of misschien zelfs wat minder langzaam) weer toewerken naar een zo normaal mogelijk leven met z'n allen.

Water aan de lippen

Niets is minder waar. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken toegenomen, het kabinet heeft geen versoepelingen aangekondigd maar de broekriem juist weer wat aangehaald. Even geen feestjes in eigen huis als het kan, in West-Brabant een streep door de kermissen, geen verdere versoepelingen op andere terreinen. Meerdere bedrijven staat het water aan de lippen, mensen verliezen hun baan of zijn er onzeker over.

In de schaduw van deze trieste ontwikkelingen blijft ook thuiswerken de norm werd deze week door Mark Rutte afgekondigd, dat blijven we dus ook bij BN DeStem grotendeels doen. Elke dag zijn er enkele collega's op kantoor. Maar met een heel team ter plekke vergaderen? Dat hebben we sinds maart al niet meer gedaan en dat gaan we steeds meer merken. Het doet zowel mentaal als fysiek iets met een mens.

Energie

Persoonlijk had ik gehoopt weer een stap te kunnen zetten. Nog zeker niet met de hele redactie naar kantoor, maar al wel wat vaker met een ploeg bij elkaar zitten. Al is het maar omdat juist op dat soort momenten de creativiteit in mensen naar boven komt. Omdat het energie geeft om aan de slag te gaan en fijn is elkaar te zien.

Daar gaat voorlopig een streep doorheen. We blijven werken zoals we dat sinds juni doen. Destijds was het een opstapje naar mogelijk meer, werd de temperatuur beter en hadden velen een vakantie in het vooruitzicht. Maar die is achter de rug, we gaan langzaam afscheid nemen van de zomer, en het besef is gekomen dat corona nog niet verdrongen is.

Paraat staan voor elkaar

We moeten volhouden als totale samenleving, langer dan gehoopt en misschien ook wel verwacht. We moeten als maatschappij een marathon lopen waarvoor we niet allemaal even goed getraind zijn en toch wordt ons gevraagd vol te houden. Meer dan in de eerste kilometers van die marathon hebben we ondersteuning nodig. Paraat staan voor elkaar is het devies, om zo toch de eindstreep te halen. Al weten we nog steeds niet waar die ligt.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl