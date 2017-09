We maakten de video wat mistiger, haalden zelfs het geluid er onderuit

Het is de angst van elke ouder: je kind dat door een grote groep wordt gemolesteerd. Wat doe je dan? Aangifte! Onmiddellijk. Toch gebeurde dat vorige week donderdag niet onmiddellijk toen een leerling van het Newmancollege in Breda door een groep werd aangevallen en als een weerloze bokser in de touwen hing. De geschrokken familie zette eerst de beelden op Facebook. De daders moesten worden gepakt. De beelden verspreidden zich daarna met de snelheid van orkaan Irma. Geen houden aan.

Wij hadden de video zaterdag ook een tijdje op onze site staan. Op de beelden zijn tientallen jongeren - knokkers, filmers en kijkers - te zien. Vaak herkenbaar. De vraag is: moet je zo'n video wel online zetten? Het antwoord op die vraag wegen wij bij elk nieuw incident als dit af. BN DeStem is er namelijk niet voor om de daders op te sporen, wel om te signaleren wat er gebeurt. Waarom het gebeurt. En wat de impact is op individu, buurt, school, dorp, stad. Dit verhaal, deze beelden, waren het gesprek van de dag. Niet alleen in Breda.

Ik werd die zaterdag gebeld door onze verslaggever Jacques Hendriks. De familie van het slachtoffer wilde graag dat het gezicht van de jongen onherkenbaar gemaakt werd op de beelden. Blurren heet dat in goed Nederlands. Vervagen. Het was uiteindelijk niet nodig, want even later werd de video van Facebook gehaald. Hadden we het anders wel gedaan? Ja. Niet alleen bij daders, ook bij slachtoffers. Zoals in de krant van dinsdag, toen we met meer duiding kwamen. We maakten de foto van de knokpartij zo vlekkerig dat niemand meer te herkennen was. Ons stijlboek schrijft dat ook voor. Daarin staat: 'We zijn terughoudend met het publiceren van foto's van verdachten. Als de verdachte op een foto duidelijk te herkennen is, moet hij of zij onherkenbaar worden gemaakt. Dat geldt ook voor familieleden en andere naasten. Onherkenbaar maken doen we door te blurren.'

To blur or not to blur? We blurden er deze week op los. Zoals bij de verdachte van een steekpartij in Breda. Hij was eerder al veroordeeld voor drie verkrachtingen. De man werd bijna gelyncht, omdat de buurt 'dit soort problemen zelf wel oplost.' We maakten de video wat mistiger, haalden zelfs het geluid er onderuit. In de krant poetsten onze vormgevers zijn gezicht en dat van de agenten weg. Omdat wij nooit voor rechter spelen, maar wel willen vertellen wat er aan de hand is. In tekst én in beeld. Ook al is dat beeld wazig.

Door al dat geblur moet ik overigens wel mijn excuses maken aan Patricia Duijker uit Bergen op Zoom die ons begin vorige week mailde. Ze vond het jammer dat BN DeStem van die dag 'slecht/dubbel/wazig' gedrukt was. Ik legde haar de complexiteit van het krantenproces uit en beloofde beterschap. Een paar dagen laten begonnen wij volop te blurren. Sorry Patricia, maar soms is het beter de realiteit even niet onder ogen te zien.

Rolf Finders, plaatsvervangend hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl