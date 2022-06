column Bijgelovig ben ik niet, behalve…

Echt waar, ik heb me de apenpokken gezocht. Maar geen alternatief gevonden. Ook deze column kan alleen gaan over dat ene woord: Feyenoord. Héél voorzichtig, want je mag het noodlot niet tarten. Dat is mij ooit in de Kuip geleerd.

24 mei