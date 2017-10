We denken niet langer in het vullen van vakjes in de krant

Het jaar 2017 gaat voor de redactie van BN DeStem de boeken in als het jaar van de kanteling. Het jaar waarin we ons meer dan ooit richten op onze online kanalen, aangemoedigd door de veranderende behoefte van onze nieuwsconsument.

Eerder schreef ik al over hoe het werk van onze journalisten verandert. In de basis blijft de journalistieke functie hetzelfde. Het gaat immers nog altijd om het brengen van nieuws en menselijke verhalen. Aan de andere kant varieert de manier waarop behoorlijk. Geen late, maar een continue deadline. Want onze site wacht niet. Niet alleen tekst, maar ook foto's en video's. Want BN DeStem is meer dan alleen een krant.

Ik kijk met bewondering naar hoe mijn collega's die veranderingen oppakken. Natuurlijk, dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar het is lovenswaardig om te zien hoe een doorgewinterde schrijver schijnbaar moeiteloos transformeert tot mobiele cameraman. Of hoe een ander zich ontpopt tot een social media expert. Nieuwe rollen en taken, die elkaar in snel tempo opvolgen.

Volgende maand zetten we voor 2017 de laatste stap in ons kantelproces. Waar we nu nog werken met een aparte onlineredactie, integreren we onze digitale experts in één groot multimediaal verslaggeversteam. Dit betekent dat de journalisten niet langer denken in het vullen van vakjes in de krant, maar dat ze continu bezig zijn met de vraag: op welk platform kan ik dit verhaal het beste vertellen? En op welke manier? Dat is behoorlijk spannend. Temeer omdat deze nieuwe werkwijze samengaat met een verhuizing van onze Baronieredactie naar Breda.

Gisteren kondigde ik op de redactie aan, dat we volgend jaar de digitale koers verder voortzetten. BN DeStem investeert samen met haar Brabantse zusterkranten Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad in een nieuw gezamenlijk redactieteam, dat zich volledig richt op de verdere ontwikkeling van video en nieuwe manieren van online verslaggeving.

We doen dit samen met Tilburg University, die ons veel gaat leren over nieuwe mediawerelden, zoals virtual reality. Ook werken we samen met de journalistieke opleiding van Fontys Hogeschool. We gaan samenwonen op een prachtige, nieuwe locatie in de Spoorzone van Tilburg.