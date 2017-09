Wat moeten we nog met Prinsjesdag?

Wat moeten we nog met Prinsjesdag? Ik vrees dat ik die vandaag eens onbeschaamd voorbij laat gaan. Al doet Jetta Klijnsma een droogtrommel op haar kop, al zien we Dion Graus in korte broek met kek pandaprintje of maakt de minister van Financiën met dat koffertje voor zijn Donald Duck een uitglijder over de rode loper; schei uit.