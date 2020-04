Wat is het nou, versoepelen in het noorden of ‘Brabant first’?

column Waarom zielige dierenfilm­pjes het enige is dat je wil zien

14 april Een gejank dat door merg en been gaat. Zes beestjes, nauwelijks herkenbaar als puppies. Muurvast aan de grond geplakt. Ze zitten vast in opgedroogd teer. Hoe zijn ze in die benauwde positie beland?