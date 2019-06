‘Wanneer ga jij op vakantie?’

Aankomende week beginnen we hier al voorzichtig mee en met het horen van de laatste schoolzoemer op vrijdag, breiden we de zomerplanning verder uit. Zo gaan we bijvoorbeeld schrijven over Brabantse vondsten, bijzondere ontdekkingen of uitvindingen van provinciegenoten. In Brabant werd bijvoorbeeld een wereldwijd belangrijk kankermedicijn ontwikkeld.



We zoeken ook uit wie de uitvinder is van hét Brabantse worstenbroodje en maken een verhaal over een man uit Zundert die een theeplant ontwikkelde op de Brabantse bodem. Verder gaan we uitgebreid in gesprek met ‘nieuwe Brabanders’, mensen die nog niet zo lang in onze provincie wonen en een mooi verhaal te vertellen hebben. Zo maken we een verhaal met een Surinamer die is gevallen voor een Wagenbergse, en met een ambitieus meisje uit China, dat een grote carrière voor zich ziet vanuit haar studie aan Tilburg University.