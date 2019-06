Waarom wij Virgil van Dijk claimen

van de hoofdredactieVanavond neemt Virgil van Dijk het met Liverpool in de finale van de Champions League op tegen Tottenham Hot­spur. Bredanaar Virgil van Dijk welteverstaan, want we zijn er als West-Brabantse krant natuurlijk enorm trots op dat het kind van de Bredase amateurclub WDS’19 in de finale staat van het grootste clubtoernooi ter wereld.

Virgil van Dijk, 27 jaar en aanvoerder van het Nederlands elftal, speler van het jaar in de Premier League en nu voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League. We laten geen mogelijkheid onbenut om hem een Bredanaar te noemen.

Volledig scherm André Trompers © Foto Jan Stads / Pix4Profs Logisch? Hij woont niet meer in Breda, al jaren niet meer, maar komt er natuurlijk nog wel met regelmaat. Wij voelen ons dan ook geenszins bezwaard hem te claimen, zoals we dat op de redactievloer zo mooi zeggen. Virgil van Dijk vinden we iemand van onze regio en dat kunnen we maar wat goed uitleggen. Zoals we dat ook doen bij Jesse Klaver, politicus uit Roosendaal, maar wel woonachtig in Den Haag. En niet te vergeten Klaas Dijkhoff. Woonachtig in Breda, maar hier dan weer niet getogen.



Wanneer noemen we iemand een Bredanaar, Roosendaler of pak ’m beet Woensdrechtenaar? Op de online redactie spraken we hier vaak over in het afgelopen jaar. Wanneer moeten we het wel doen, wanneer niet en doen we het soms niet te geforceerd.

Corry Konings

Zo las ik op één dag dat Corry Konings uit Sint Willebrord kwam, maar ook uit Breda en Berkel-Enschot. Hoe het zit? Ze woont in Berkel-Enschot, werd geboren in Breda, maar verhuisde in haar jeugdjaren naar Sint Willebrord. En dan mis ik wellicht nog een paar plaatsnamen. Corry Konings is in elk geval een rasechte Brabantse, waar we sowieso trots op mogen zijn. Dat staat buiten kijf.

Zoals we ook trots zijn op Kiki Bertens, wereldtopper in het vrouwentennis. Maar noemen we haar met trots een Bredase? We proberen het, maar het gaat soms een beetje tegen wil en dank.

Kiki Bertens

Kiki Bertens groeide namelijk op in Wateringen en heeft nu haar huisadres dan wel in Breda, ze is (nog) geen symbool van de stad. Het is geen dj Tiësto, dj Hardwell en ook geen Klaas Dijkhoff. Zij zíjn Breda, Kiki Bertens is dat (nog) niet. We blijven haar toch Bredase noemen, want het is haar officiële woonplaats. Maar het voelt voor ons (nog) niet heel natuurlijk, zoals dat wel het geval is bij Bredanaar Virgil van Dijk.

Vandaag noemen we deze voetbaltopper van Liverpool in onze krant dus een Bredanaar, we claimen hem als regionale held. En we hopen dat in de maandagkrant nog eens dunnetjes over te kunnen doen. Hoe dan? Door op de voorpagina een grote foto te plaatsen van de held van Breda die de cup met de grote oren omhooghoudt.

Hup Virgil!

André Trompers

waarnemend hoofdredacteur