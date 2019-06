Waarom we van Vincents zelfmoordrevolver niet schrikken (en van het Fortuyn-moordwapen wel)

Column Geslaagd! Maar hoe?

15 juni Zoon heeft zijn diploma gehaald. In één keer. Afgelopen woensdag maakte school dat bekend. Alle ouder(s)/verzorger(s) indachtig, van wie het kind komende jaren een eindtoets maakt op de middelbare school, pleit ik voor vernieuwing van de wijze waarop de uitslag tot ze gaat komen. In ons geval moesten wij ons des namiddags tussen 13.00 en 15.00 uur naast het telefonie-apparaat nestelen. Want is die tijdspanne zouden ‘ze’ bellen. Geslaagd, een her of gezakt. Meer keuze kregen we niet.