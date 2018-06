Waarom we die verlopen, geschifte Diego Maradona tóch moeten zien

Column Te hard of te zacht

23 juni In het ene verloren momentje dat ik gisteren ter redactie beleefde, zag ik de eerste resultaten van de eerste training van het Formule 1-circus op het circuit Paul Ricard in Frankrijk. Er zat een verslaggever van BN DeStem bij om live te bloggen. Ja, dames en heren, bij de Formule 1 wordt zelfs live verslag gedaan van de training. Dat is bij geen enkele andere sport het geval. Zelfs niet bij de korfbaltopper Tot Ons Plezier uit Sassenheim.