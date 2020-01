Waarom raakt de dood van Kobe Bryant mij meer dan ik verwachtte?

COLUMN Stadion RBC: méér dan een lege stoelenzee

6:30 Het is 2017. Het JEKA-selectieteam van zoonlief staat opgesteld in het RBC stadion. Wij voetbalouders vullen twintig stoelen op de tribune. Voor de rest is er leegte. Het RBC-lied klinkt wat verwrongen door de echo. De sfeer van vergane glorie kwam al binnen bij het oprijden van het parkeerterrein. Minstens zoveel lege plekken als onkruid. En toch die slagboom met betaald parkeren.