Waarom onze prinsesjes geen zakgeld, maar leergeld krijgen van moeder Máxima

Echt veel stemwijzer wordt een zwevend mens niet van Stemwijzer of Kieswijzer

19 maart Zweven is doorgaans een positief bedoeld werkwoord. Je zweeft van geluk, van verliefdheid. Of je droomt net als Ikaros, Leonardo da Vinci en Lennaert Nijgh dat je kunt zweven in de lucht, als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht.