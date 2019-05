Waarom Mark Rutte en Rico Verhoeven op elkaar lijken

COLUMN Julien C: de gedachte dat het opnieuw fout zou gaan, is onverdraag­lijk

7:37 Het moet hels zijn, te weten dat je kind is vermoord. Onverdraaglijk is de gedachte, dat dit te voorkomen was geweest. Met dit gevoel leven de ouders van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht en de 23-jarige Julie van Espen uit Antwerpen elke dag. Hun dochters werden vermoord, in beide gevallen was de dader een veroordeeld verkrachter. De vader van de Belgische dader had justitie gewaarschuwd. De stiefvader van Julien C. waarschuwt ook.