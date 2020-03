Waarom kon de organisatie van Indoor Brabant niet zelf bedenken dat er niet gereden kon worden?

Waar is de Paul Depla, vroeg ik me in eerste instantie af. Had de burgemeester van Breda het advies van de premier opgevolgd en was hij thuis aan het werk? Net als Klaas Dijkhoff? Breda was toch de hele week al met Tilburg in gevecht om de koppositie in de Corona Cup? En Den Bosch en Eindhoven speelden daarin toch een ondergeschikte rol? Dan had Depla in dit gezelschap toch niet misstaan?