Waarom Ilse DeLange zo groot voorop?

Korte nacht slaap

Of wanneer hij of zij voor een voorpaginabeeld koos, waar collega’s liever iets anders zagen. Soms heeft de avondchef zo al voordat hij na een korte nacht slaap zijn ogen opendoet in de ochtend een flinke lijst met opmerkingen terug te pakken. En de communicatie over wat wij doen gaat verder de hele dag door.



Als BN DeStem delen wij de onderwerpen waar we aan werken met de zusterkranten in andere regio’s. En andersom houden wij nauwlettend in de gaten wat onze Brabantse buren Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad in petto hebben. Sommige stukken gaan direct door voor online publicatie, andere plannen we voor later.



Verslaggevers geven onderwerpen door aan andere collega-schrijvers als een meer urgent onderwerp zich voordoet. Als je het zo bekijkt, mag het een wonder heten dat we op de redactie tussen al dat plannen en overdragen door nog tijd vinden om stukken te tikken of na te kijken.