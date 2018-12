Waarom ik het koopgekke festijn dat Sinterklaas heet haat

column Is verhuizen van Breda naar Et­ten-Leur een degradatie?

2 december Breda. Ik ben er geboren en getogen. Ging er voor de eerste keer naar school, verdiende daar mijn eerste salaris, dronk er mijn eerste biertje. Kortom: Breda is mijn thuisstad. Of was. Want de mededeling ‘Wij verhuizen naar Etten-Leur’ brengt daar verandering in.