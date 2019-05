Waarom iedereen 'ofwa’ zou moeten zeggen

Column ‘Soms kun je beter een toontje lager zingen’

23 mei Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?' Gevleugelde woorden ooit van verontwaardiging van Louis van Gaal tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal. In de vraag zat het antwoord al verstopt. Stellige mensen hebben iets vervelends over zich. Alsof wat de ander doet of zegt er niet toe doet.