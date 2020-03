Waarom drie nieuwe treinstations in West-Brabant nu alweer kansloos lijken

COLUMN Houdoe en bedankt

16 maart Zekerheidjes bestaan niet in topsport. Voor een sportverslaggever was er lange tijd wel één: werken in het weekend. Altijd. Meestal leuk, soms een uitkomst als je toch al geen zin had in een verplicht familiefeestje. En toen kwam corona langs. We kunnen geen kant meer op. Nergens een voetbalwedstrijd om te verslaan. De laatste wielerkoersen van het voorjaar zijn al gereden.