Waarom die voorgeproduceerde verkiezingsborden toch een beetje jammer zijn

column ‘De spelers­groep van Be Ready zou geen vertrouwen hebben in een goede afloop: gelul’

11:46 Ontslag. Páts. Dat is een klap die hard aankomt. Iedere voetbaltrainer krijgt er vroeg of laat een keer mee te maken. Op dat moment voel je de grond onder je voeten wegzakken. Dat hakt er emotioneel diep in. Zelfs de beste trainers gaan hevig twijfelen aan eigen kunnen. Niet goed genoeg. Gewogen en te licht bevonden. Of je nou Scolari of De Vries heet, dat gevoel overheerst. Een donkere kloteperiode breekt aan.