Waarom Asterix niks over corona voorspelt, maar toch goed van pas komt

COLUMN Thuis. Altijd thuis: welke kleur had mijn voordeur ook alweer?

21 maart Ik voel mij in mijn woning nu zo thuis dat ik het pand ruim 25 jaar geleden heb gekocht. Na elke werkdag kwam ik met plezier thuis. Ik begroette mijn gezin en keek de tuin in. Ik keek elke dag de tuin in. My garden is my home, of zoiets.