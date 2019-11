Waar was u toen het racistische kwaad zich openbaarde?

COLUMN Corinne heeft de genen van de ‘Eeuwige tweede’ toch maar mooi doorgege­ven aan de ‘Eeuwige nummer één’

18 november Daar zit ie. Op z’n knieën. In een hoek van de kamer. Te spelen met zijn vijfjarige kleinzoon Mathieu. Het is februari 2000. De week voor de afscheidscross van schoonzoon Adrie van der Poel. Dochter Corinne vertelt aan de eettafel haar verhaal. Hoe het in haar jeugd was om de dochter van Raymond Poulidor te zijn. ‘Niet leuk”, is het eerlijke antwoord.