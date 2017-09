‘Waar blijven die bitterballuh?’

column Een goeie matuvu hecht zich op je beeldbuis als een bloeddorstige mug in een slaapkamer

9:54 Ze zijn er nog steeds. Veelal oudere, waarschijnlijke nog vrijgezelle, een beetje sneue mannen, die de onweerstaanbare drang hebben om tijdens een televisie-interview vol in beeld te komen achter of naast een wielrenner of ploegleider. M’as-tu-vu’s of matuvu’s worden ze bij onze zuiderburen genoemd. ‘Heb-je-me-geziens’ dus.