Waar blijft het leger?

columnHoe is het mogelijk dat wij in het mooiste land ter wereld de noodtoestand moeten afkondigen?

Dat burgemeesters radeloos zijn omdat een muitende meute stenen gooit naar de intensive care, politiepaarden bewerkt met ploertendoders, proletarisch aan het shoppen slaat in de Jumbo?

Kon wel janken, toen ik zag hoe een vader zijn bloedeigen zoontje uitdagend naar voren schoof in het strijdgewoel. Vroeg mij af of in Oosterhout, Urk en Stein alleen maar ontheemde weeskinderen wonen die aan hun lot zijn overgelaten en de boel in de hens steken. Waar zijn die ouders? Of doen die mee?

Quote Benieuwd of die avondklok­boe­tes van 95 euro wél op tijd binnen zijn

Waar is het leger, trouwens? Volgens Ferd Grapperhaus heeft de politie geen hulp nodig. Is het korps heus in staat het schorem van goedwillende demonstranten te onderscheiden en ze ook nog de rekening te presenteren voor de aangerichte schade. Ik help het hem hopen, maar veel vertrouwen heb ik daar niet in. En dat ligt niet aan de politie.

Het kwaad geschiedt waar ze bij staat. Dan ben je te laat. Mij hoor je niet pleiten voor een politiestaat, hoewel het enige genoegdoening schenkt als zulk geteisem tegen een ferme stoot met een taser oploopt. Lees dat er al duizenden avondklokboetes van 95 euro werden uitgedeeld. Benieuwd of die wél op tijd binnen zijn...

Bruine bonen

Misschien moeten we tijdens het avondarrest maar even geen demonstraties in onze steden toestaan en ze daarvoor doorsturen naar onze militaire oefenterreinen. Ruimte zat, neem je hondje mee.

Misschien moeten we onze kazernes wakker schudden en militairen eens op een andere plek wacht laten lopen. Verandering van spijs. Laat ze een blik bonen opentrekken naast een GGD-testtent. Een rondje marcheren door de binnenstad. Lijkt mij leuker dan wachten op Russen of Chinezen die niet komen. En wellicht willen de commando's ook een keer onder de mensen voor een oefeningetje crowd control.

Oppakken

Voor de inlichtingendienst heb ik ook nog een tip. Op sociale media staan open en bloot oproepen om het Binnenhof te bestormen en politici het mes op de keel te zetten. Daar hoef je geen Sherlock Holmes voor te zijn. Oppakken die handel.