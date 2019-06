Waanidee over inenting is gevaarlijk

COLUMN 'Zero points’ voor het songfesti­val in Breda

8 juni Douze points gaf collega Niels Herijgens donderdag in zijn column voor het lef dat Breepark toont door zich te melden als locatie voor het Eurovisie Songfestival. Lef is het inderdaad. Maar de kans dat het spektakel volgend jaar in de Bredase evenementenhal neerstrijkt, schat ik pakweg twaalf punten lager in.