Vuurwerk afsteken in de aula, een matpartij, en toch terugkomen in de klas

Dit voorval vond - schrik niet - ruim 25 jaar geleden plaats op ’t Zwin, waar ik toen mijn (dierbare) middelbare schooltijd doorbracht.



Het recent wegsturen van leerlingen op twee Bredase scholen, ook hier is een vechtpartij de aanleiding, brengt die herinnering weer tot leven. In Breda en andere steden in West-Brabant heb je nog wat te kiezen als het gaat om voortgezet onderwijs. En weet je dat ook een verbannen leerling mogelijkheden heeft zijn leven weer op te pakken op een andere school. In West-Zeeuws-Vlaanderen is die optie er niet. Want er is maar één school. Die gast kwam indertijd gewoon terug. Er was geen alternatief.