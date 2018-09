Vroeger uitgaan of stappen tot zes uur 's ochtends, wat willen we nou?

Je kunt best iemand negeren die zit te huilen in je treincoupé. Of niet?

7:00 Je kunt straal langs me heen lopen als ik je tegen kom. Waarom niet? Ik ken jou niet, jij kent mij niet. Wat zouden we moeten met elkaar? Als ik zie dat jij moeilijk loopt zou ik kunnen vragen of je hulp nodig hebt. Maar ik loop al een afspraak achter en het is vandaag echt heel erg druk. Ping! Hoor ik daar een appje dat mijn aandacht nodig heeft?